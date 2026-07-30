MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda şampiyon olan 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı, Sarıyer'deki evinde ölü olarak bulundu.

İLAÇLARINA UZANMAYA ÇALIŞMIŞ

Kaşıkçı'nın yatağının kenarındaki komodinin üzerinde bulunan ilaçlarına uzanmaya çalıştığı sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLEŞECEK

Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirleneceği bildirildi.

‘MİNİK YAVRUSUYLA BEN BİZZAT İLGİLENECEĞİM’

Acun Ilıcalı da Eren Kaşıkçı'nın vefatı sonrası yaptığı açıklamada, "Eren çok efendi, dünya tatlısı bir yarışmacıydı. Allah geride kalanlara sabır versin. Minik yavrusuyla ben bizzat bundan sonra ilgileneceğim. Bizim için bundan sonra ailesi ve yavrumuzun geleceği bizim için çok önemli. Gidenin yeri dolmuyor ama elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.