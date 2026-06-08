Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesinin ardından, kulüp sahibi Acun Ilıcalı’nın davetiyle İngiltere’den gelen yaklaşık 200 taraftarlar ve misafirleri Antalya’da ağırlandı. Corendon Airlines’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu özel organizasyon kapsamında davetliler, Corendon Hotels & Resorts bünyesindeki Corendon Playa Kemer ve Corendon Hydros Club Kemer’de konaklayarak Antalya’nın turizm, gastronomi ve misafirperverlik deneyimini yakından tanıma fırsatı buldu. Otelin açık alanında kendileri için ayrılan alanda doyasıya eğlenen Hull City taraftarları, yağmura aldırış etmedi. Dans eden ve keyiflerince eğlenen taraftarlara Acun Ilıcalı’da eşlik etti.

AY-YILDIZ DÖVMELERİ YAPTIRDILAR

Acun Ilıcalı tarafından Antalya’ya getirilen ve burada ağırlanan taraftarlardan bazıları vücutlarının çeşitli yerlerine ay-yıldız dövmeleri yaptırdıkları görüldü. Taraftarlar dövmelerini Acun Ilıcalı’ya da gösterdi.

‘TÜRKİYE’NİN GÜZEL BİR TANITIMI OLUYOR’

Taraftarların eğlenmesine eşlik eden ve fotoğraf taleplerini de kırmayan Acun Ilıcalı, kısa bir de konuşma gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı daha sonra ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Her sene taraftarlardan çekilişle belirlenen 200 kişiyi Türkiye'ye getirdiklerini belirten Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, “Kulüp olarak güzel organizasyonlar yapıyoruz. Bu sezon da açıkçası yine aynı organizasyonu yaptık. 200 taraftarımız kurayla belirlenerek burada ve çok şanslılar. Aynı zamanda Premier Lig zaferimizi de kutluyorlar. Ne kadar önemli olduğunu da biliyorum. Benim için de çok önemli ama onlar bu kulübü 1904’te kurmuş. Başarı onlar için, kendi başarıları gibi görüyorlar. O yüzden de herhalde en iyi tatilleri oluyor hayatlarında. Tabii burada da çok güzel bir oteldeyiz. Antalya var. Corendon sağ olsun ana sponsorumuz, aynı zamanda da bu organizasyonlara yardımcı oluyor. Burada Antalya'da Kemer'de çok güzel bir otelde kalıyorlar. Bence Türkiye'nin de güzel bir tanıtımı oluyor” dedi.

‘AY-YILDIZ DÖVMELERİ GÖRÜNCE MUTLU OLDUM’

Ay-yıldızlı dövmeleri görünce mutlu olduğunu belirten Ilıcalı, “Bu arada ay-yıldızımızın dövmelerini yaptırmışlar. Ve çok mutlu ettiler. Ciddi sayıda yaptıran var. Gitmişler dövmeciye yaptırmışlar. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Onlar benim için çok değerli. Sonuç itibariyle beni bağırlarına bastılar. Beni hep motive ettiler. Onlara da söyledim. Bana öyle bir sevgi verdiniz ki gecemi gündüzüme kattım. Her şeyimi bu kulübe verdim diye. Sonuçta da bir şampiyonluk geldi. Daha doğrusu Premier Lig'e çıkma gibi bir şansımız olarak, camia olarak çok mutluyuz” diye konuştu.

‘ORADAKİ TAKIMLARDAN DAHA AZ KAZANDIK’

Premier Lig’e çıktıkları için iyi para aldıklarını ancak orada mücadele edecek takımların bütçelerinin milyar Eurolara çıktığına dikkat çeken Ilıcalı, “Premier Lig için bizde çok ciddi para alınıyor mu? Alınıyor. Daha önce söyledim ama yine söylemem gerekiyor. Biz 300 milyon Euro civarında bir para alıyoruz diyelim. 250 milyon pound diyelim. Rakipler bir milyar pounddan başlıyor. Şu anda çıktığımız arenada bir milyar, bir buçuk milyar, 3 milyar, 4 milyar Euro’ya giden takımlar var. Biz oranın sonuç itibariyle en düşük takımı olacağız. Çok iyi bir para alacağız. O yüzden bu bir avantaj mı? Premier Lig için çok büyük bir avantaj değil. Onun dışında ama tabii ki bu bir hayaldi, gerçek oldu. O açıdan çok mutluyum. Şimdilik ilk amacımız ligde kalmak. Ondan sonra da gelişerek orada kalıcı bir takım haline gelmek. Bunun için çalışıyoruz. İnşallah başarırız. Hep söylüyorum dualarla Premier Lig’e çıktık. Allah herkesten razı olsun. Bizim çok ciddi Türkiye'de taraftarımız var. Çok ciddi bir manevi gücü arkamda hissediyorum. Sokakta bunu zaten yaşıyorum. Onu söylemek isterim” dedi.

'AY YILDIZI WEMBLEY’DE GÖRÜNCE MUTLU OLDUM’

Ay yıldızlı bayrağın Wembley’e çok yakıştığını ifade eden Acun Ilıcalı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ay-yıldızlı bayrağımızı Wembley’de görünce gururunu yaşadım. Bu konuda da benim vesile olmamdan dolayı takdirlerini söylediler. Bu beni çok mutlu ediyor. Vallahi ay-yıldızlı bayrağımız da Wembley’e çok yakıştı. Benim hayatım boyunca unutamayacağım, fotoğraflar ve anılar oldu. O açıdan da çok mutluyum.”

‘MCBURNIE’Yİ BURADA AĞIRLAYACAĞIM’

Transfer için daha erken olduğunu belirten Acun Ilıcalı, “Çok ciddi çalışıyoruz ama hata yapma lüksümüz yok. Oradaki yapılacak hatalar bizi yakar. Şimdiye kadar yüzde 80 doğru transfer yaptık diyebilirim. Tek tek inceledik, sıkı tuttuk. Hocamızla hep danıştık. Onun da onayını aldık ama yüzde 80’lik bir başarı sağladık. Özellikle biliyorsunuz Mcburnie o çok önemli bir transfer oldu. Hatta kendisine dedim ki 20 gol atarsan dedim sana bir sürprizim var. Aslında sürpriz ailesiyle beraber onu buraya davet edecektim, ağırlayacaktım fakat 18 golde kaldı. Ben de ona şöyle bir şey söyledim. Dedim ki finalde attığın gol benim için üçlüktü. Onu üç sayıyorum ve seni ailenle davet ediyorum dedim. O da çok mutlu oldu. Onu bizzat kendim ağırlayacağım. Transfer çok önemli tabii. Şimdi hata lüksümüz yok” diye konuştu.

‘ARDA ÇOK BÜYÜK YETENEK’

Transfer bütçesinin 180 milyon paund civarında olacağını belirten Acun Ilıcalı, milli takımın yıldızı Arda Güler ile ilgili soruya da şu şekilde cevap verdi:

“Arda büyük bir yetenek zaten. Onu benim takdir etmeme gerek yok. Onu Türkiye takdir ediyor. Dünya takdir ediyor. O yüzden benim ona söyleyebileceğim tek bir şey var. Yolu açık olsun, bizi gururlandırsın. Onu böyle hayranlıkla seyredelim. Arda çok özel bir futbolcu. Daha da iyi yerlere gelecektir. Hiç şüphem yok” dedi.

‘ERZURUMSPOR VE FENERBAHÇE’YE DESTEKLERİM SÜRECEK’

Türkiye’ye spor anlamında bir yatırım yapmayacağını kaydeden Ilıcalı, “Türkiye'de ben amatör olarak destek veriyorum. Profesyonel bir yatırım Türkiye’ye düşünmüyorum ama amatör olarak yapıyorum. Erzurumspor'a ve Fenerbahçe'ye ise desteklerim sürecek” ifadelerini kullandı.

‘TURİZMİ CANLANDIRACAĞIZ’

Taraftarları getirerek Türkiye turizmine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyleyen Ilıcalı, “Türkiye'den oraya turizm ve oradan da Türkiye'ye tur düzenleyeceğiz. Allah izin verirse hem Hull’dan bu tarafa hem de buradan oraya bir turizm trafiği düşünüyoruz. Elimizden geldiğince turizmi hareketlendireceğiz” ifadelerinde bulundu.

‘ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDEN ATEŞ ÇIKIYOR’

A Milli Futbol Takımı’nı Dünya Kupası öncesi ziyaret ettiğini ve maçlara giderek destek vereceğini söyleyen Acun Ilıcalı, “Milli takımımızla ilgili gittim ziyaret ettim zaten Miami'de. Çocukların gözlerinden ateş çıkıyor. Çok güzel bir takımız var. Güzel bir ruh var. Onlara güveniyoruz. Zaten maçların da bir kısmına gideceğim” dedi.