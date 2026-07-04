Hull City ile Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Transfermarkt'e açıklamalarda bulundu.

Hull City’nin bu sezonki hedefleriyle ilgili konuşan Ilıcalı, "Ligde kalmak. Çok net söylüyorum; ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak." ifadelerini kullandı. Takımın transfer bütçesini de açıklayan Ilıcalı, "Oyuncu maaşları ve bonservis bedelleri de dahil olmak üzere yaklaşık 150 milyon euro civarında bir bütçemiz olacak." dedi.

11-12 OYUNCU ALACAĞIZ

"Kadromuza yaklaşık 11-12 yeni oyuncu katmayı planlıyoruz. Oyuncuları göndermekten ziyade, Premier Lig'de yeterince süre alamayacağını düşünen isimler kendi istekleriyle ayrılmayı tercih edebiliyor. "Championship'e gideyim, orada her maç 80-90 dakika düzenli oynayıp kendimi kanıtlayayım" diyen oyuncularımız olacaktır. Kulüp olarak bu oyuncularımızın önünü açacağız elbette."

PREMİER LİG ŞAMPİYONLUĞU…

"Şu aşamada bu tabii ki çok büyük bir hayal. Ancak futbolda imkansız diye bir şey var mı? Kesinlikle yok. Önümüzde hepimizin bildiği bir Leicester City örneği var; dünyada futbolda her an her şey olabilir. Yine de gerçekçi olmak gerekirse bizim ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak, bir sonraki hedefimiz ise Avrupa kupalarına katılabilmek olur."