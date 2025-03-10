İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında sunucu ve televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın da bulunduğu 8 şüpheli hakkında 'yasa dışı bahse teşvik' iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.



5 YIL 3 AY HAPİS TALEBİ



TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla düzenlenen iddianamede sanıklar için 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilirken, Ilıcalı'nın da aralarında bulunduğu sanıkların temmuz ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.





YAYINLARDAN SORUMLU TUTULDU



Acun Ilıcalı, verdiği ifadesinde söz konusu yasa dışı reklamların, yayın akışını sağlayan kurum tarafından kendilerine iletildiğini ve müdahale yetkilerinin bulunmadığını beyan etti.



Buna karşın Savcılık, yasal mevzuat gereği karşılaşmayı yayınlayan kurumun söz konusu yasa dışı reklamlardan sorumlu tutulacağını belirterek ceza talep etti.



Yapılan incelemeler sonucunda 19 Kasım 2024 tarihinde oynanan ve TV8’de yayınlanan Karadağ – Türkiye futbol karşılaşmasında 16 bahis sitesinin, yine aynı tarihte Exxen’de yayınlanan maçta 11 bahis sitesinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiği kaydedildi. İddianamede yine aynı şekilde birçok maç esnasında ekranlara çok sayıda yasa dışı bahis reklamlarının yansıdığı belirtildi.













