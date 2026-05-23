İngiltere Championship play-off finalinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough'u 90+5'te Oli McBurnie'nin golüyle devirip Premier Lig'e yükseldi. 9 yıl aranın ardından Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City, yaklaşık 300 milyon euroluk dev bir geliri de kasasına ekledi. GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR Tribünde eşi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte büyük bir heyecan yaşayan Acun Ilıcalı da şampiyonluğun ilanıyla birlikte duygularına hakim olamadı. İkili, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte birbirlerine sarılarak ağlamaya başladı. Ilıcalı'nın yaşadığı büyük sevinçle birlikte ağladığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.