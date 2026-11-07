İngiltere’de Hull City ve Slovenya’da Maribor’un sahibi olan Acun Ilıcalı’nın, Avusturya’dan bir kulüp daha satın alabileceği öne sürüldü. Spor muhabiri Salim Manav’ın aktardığı bilgilere göre, Avusturya Bundesliga’da mücadele eden Austria Wien, Ilıcalı’ya önerildi.

Olası yatırımın şartlarına ilişkin henüz ayrıntı açıklanmadı. Taraflar arasında resmi görüşmelerin başlayıp başlamadığı bilinmezken satın alma konusunda kesinleşmiş bir karar da bulunmuyor.

HULL CITY VE MARIBOR’UN SAHİBİ

Ilıcalı, futbol kulübü yatırımlarına Ocak 2022’de İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’yi satın alarak başladı. 2024 yılında ise Slovenya temsilcisi Maribor’u bünyesine kattı.

Daha önce İrlanda ekibi Shelbourne’a da yatırım yapan Ilıcalı, 2023 yılında bu kulüple yollarını ayırmıştı.