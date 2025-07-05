Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile dünyaevine girmişti.
2020 yılında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm, 5 yaşına bastı.
Begüm için düzenlenen doğum günü partisine dedesi Acun Ilıcalı ve anneannesi Seda Başbuğ da katıldı.
Ünlü televizyoncu, kutlamadan bir kareyi Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
"BEGÜM'ÜMÜZ 5 YAŞINDA"
Acun Ilıcalı paylaşımına da "Begüm'ümüz 5 yaşında, nice mutlu yıllara" notunu düştü.