Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile dünyaevine girmişti.

2020 yılında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm, 5 yaşına bastı.

Begüm için düzenlenen doğum günü partisine dedesi Acun Ilıcalı ve anneannesi Seda Başbuğ da katıldı.

Ünlü televizyoncu, kutlamadan bir kareyi Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

"BEGÜM'ÜMÜZ 5 YAŞINDA"

Acun Ilıcalı paylaşımına da "Begüm'ümüz 5 yaşında, nice mutlu yıllara" notunu düştü.

 