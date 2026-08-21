Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, eski Premier Lig yıldızları Joe Cole ve Carlton Cole’un bir podcast programında Hull City hakkında kullandıkları ifadelere adeta ateş püskürdü.

İngiltere Milli Takımı ve Chelsea'nin eski orta saha oyuncusu Joe Cole, The Dressing Room podcast'inde yaptığı açıklamada, ilk maçlarında yorumcu olma fırsatını reddettiğini belirterek, "Eğer ligde kalırlarsa çok şaşırırım" dedi. Şakayla karışık, "Arka kapıdan girmişler. Sinsice içeri sızmışlar." ifadelerini de kullanınca Acun Ilıcalı duruma kayıtsız kalmadı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ilıcalı, hem şehri hem de kulübü savundu. Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda, iki eski futbolcunun yorumlarına tepki göstererek, ''Güzel şehrimin, daha iyi bilmesi gereken insanlar tarafından eleştirildiğini görmek hayal kırıklığı yaratıyor. Bir kulüp olarak küçümsenmeye alışığız ve bundan keyif alıyoruz; geçen sezon yükseldiğimizde bundan daha fazla keyif aldık.

Bir yerin gerçek güzelliği insanlarında yatar ve bu yüzden, benim için, Hull dünyanın en güzel yerlerinden biri. Benim için, iki eski oyuncunun hak edilmiş bir şekilde yükselmiş bir kulüple dalga geçmesini görmek, onların güldüğü şeylerden daha gülünç.'' ifadelerini kullandı.