Survivor'da şaşırtan olaylar yaşanıyor...

Mavi takımın yarışmacıları Almeda Baylan ve Batuhan Karacakaya'nın bir evden izinsiz şekilde yiyecek ve kişisel bakım ürünleri aldığı ortaya çıkmasının ardından önceki akşam acil durum konseyi gerçekleşti.

Acun Ilıcalı, Almeda'nın bir de yarışma ekibinden dört çalışana ve bir yarışmacıya fiziksel müdahalede bulunduğunu belirterek bunun kabul edilemez bir davranış olduğunu söyledi.

DİSKALİFİYE OLDU

Almeda, sinirlerine hâkim olamadığını ve yaptığı şeyden pişmanlık duyduğunu dile getirerek gözyaşlarına boğuldu. Ancak Ilıcalı, görüntülerin izlenmesinin ardından Almeda'nın da durumu anlayacağını belirterek, yarışmacının diskalifiye edildiğini açıkladı.

Bu arada Batuhan da ceza aldı. Acun Ilıcalı, Karacakaya'ya "2 gün yokluk adasına gidiyorsun, 5 ödülden yararlanmıyorsun. Bizim açımızdan adil bir karar bu" dedi.