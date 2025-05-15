Sky Sports'un haberine göre Hull City, teknik direktör Ruben Selles ile yollarını resmen ayırdı. Hull City'de yönetim sezonun ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda İspanyol çalıştırıcıyla devam edilmeme kararı alındı.
Selles, Aralık 2024'te Tim Walter'ın yerine göreve gelmiş, sezonun son maçında Portsmouth ile 1-1 berabere kalarak Hull City'yi kümede tutmuştu. Ancak sezon genelinde alınan 28 maçta 9 galibiyet, yönetimin beklentilerini karşılamadı.
TONY MOWBRAY İDDASI YALANLANDI
Selles’in ayrılığı sonrası Hull City’nin yeni teknik direktör arayışına başladığını bildirdi. Son günlerde adı Hull City ile anılan Tony Mowbray’in göreve getirileceği yönündeki söylentilerin ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Kulüp sahibi Acun Ilıcalı’nın önümüzdeki günlerde yeni teknik adam için görüşmelere başlayacağı ifade ediliyor.
Hull City, Selles’in ayrılığıyla birlikte sezon sonunda görevine son verilen ikinci Championship teknik direktörü oldu. Daha önce Watford, Tom Cleverley ile yollarını ayırmıştı.