Geçtiğimiz sezonun dikkat çeken magazin programlarından Gel Konuşalım, yeni sezona sunucu değişikliğiyle başladı. Programda Nur Tuğba Namlı ve Ece Erken birlikte sunuculuk yaparken, Erken’in yeni sezonda kadroda yer almamasıyla gözler yeni isme çevrildi.
Yaz aylarında Ece Erken, Acun Ilıcalı dahil kanal yönetimini sosyal medyada takipten çıktı. Daha sonra program 1 ay boyunca farklı sunucularla ekrana geldi. Kanal yönetiminin aldığı karar doğrultusunda Ece Erken’in yerine deneyimli sunucu Seray Sever geldi.
SERAY SEVER EKRANA DÖNÜYOR
Uzun süredir televizyon ekranlarında görünmeyen Seray Sever, Gel Konuşalım ile yeniden izleyici karşısına çıkacak.
Sever, programda Nur Tuğba Namlı ile birlikte sunuculuk yapacak. İkilinin yanında Hakan Hatipoğlu da yeni sezonun sunucu kadrosunda yer alacak.
ECE ERKEN’İN YERİNE SERAY SEVER
Geçen sezon Nur Tuğba Namlı ve Ece Erken’in sunumuyla ekrana gelen Gel Konuşalım’da yeni sezon öncesinde değişikliğe gidildi.
Ece Erken’in programda yer almaması sonrası yeni sunucu arayışı gündeme gelirken tercihin uzun süredir ekranlardan uzak olan Seray Sever’den yana kullanıldığı ortaya çıktı.
Böylece Gel Konuşalım’ın yeni sezon sunucu kadrosu Nur Tuğba Namlı, Seray Sever ve Hakan Hatipoğlu şeklinde oluştu.