1989-1993 yılları arasında evli kaldığı Seda Başbuğ'dan Banu adında bir kızı olan Acun Ilıcalı, 2003'te Zeynep Yılmaz ile nikâh masasına oturdu, bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı dünyaya geldi. İkinci eşinden 2016'da boşanıp, 2017'de Şeyma Subaşı ile hayatını birleştiren Ilıcalı'nın bu evliliğinden de Melisa adında bir kızı var.

Acun Ilıcalı yoğun iş temposundan fırsat bulduğu her an kızlarıyla bir araya gelmeyi ise ihmal etmiyor.

"KONUŞAMADIĞI GÜNLER DÜN GİBİ AKLIMDA"

Önceki gün de 18 yaşına basan kızı Yasemin'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan ünlü televizyoncu, "Canım kızım Yasemin'in 18. yaşını kutladık. Zaman ne çabuk geçiyor. Konuşamadığı günler dün gibi aklımda. Allah inşallah benim tatlı kızıma güzel bir gelecek nasip eder" ifadelerini kullandı.

LİSEDEN MEZUN OLDU

Öte yandan, Yasemin Ilıcalı geçen hafta liseden mezun olmuştu. Mezuniyet töreninde llıcalı, eski eşi Zeynep Yılmaz ile bir araya gelmişti.