Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Sabah saatlerinde camiye gelen Erdoğan'ın, bayramlaşma sırasında basın mensuplarına simit ikram etti. Bayram namazına katılan isimler arasında medya patronu ve İngiliz takımı Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı da yer aldı. Ilıcalı'nın Erdoğan'ın yanında bulunduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Erdoğan'ın yanında bulunan isimler arasındaydı.

