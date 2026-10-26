İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Arsenal, hücum rotasyonunu güçlendirmek adına rotasını Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye çevirdi.

Africafoot'un paylaştığı habere göre Mikel Arteta'nın ekibi, Hull City'de bu sezon patlama yapan Cezayirli sağ kanat oyuncusu Muhammed Belloumi'yi çok yakından takip ediyor.

İngiliz devinin transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtilen 24 yaşındaki oyuncu için konuşulan bonservis bedeli ise dudak uçuklatıyor. Arsenal'in bu transfer operasyonu için 28,5 milyon euro ile 40 milyon euro arasında rekor sayılabilecek bir teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı.

"BU SENE KESİNLİKLE ÜZERİNDE DURACAĞIM İSİM"

Sezon başından bu yana Belloumi'nin potansiyeline dikkat çeken ve oyuncuyu adeta vitrine çıkaran Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, genç yetenek hakkında daha önce son derece iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Futbol aklına ve yeteneğine güvendiğini belirten Ilıcalı, şu sözlerle oyuncusunu yere göğe sığdıramamıştı:

"Kendimi bildim bileli futbol dünyasının içindeyim. Bu sene benim özellikle üzerinde duracağım isim kesinlikle Belloumi. Olağanüstü bir futbolcu. Sahada daha yapabileceği çok şey var. Gerçekten çok farklı, garip bir futbolcu; herkesin onu izlemesini tavsiye ediyorum."

KARARI BELLOUMİ VERECEK

Haberin detaylarında, Hull City cephesinin olası bir resmi teklif karşısındaki tutumuna da yer verildi. Cezayirli kanat oyuncusunun kariyerine Premier Lig’in zirvesinde, Arsenal formasıyla devam etme arzusunu yönetime iletmesi halinde İngiliz kulübünün transferin önünde durmayacağı vurgulandı.

Kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirlerinden birini kasasına koyma fırsatıyla karşı karşıya kalan Acun Ilıcalı yönetiminin, astronomik bir teklif gelmesi durumunda masaya oturup transfere onay verebileceği belirtiliyor.