Berfu Yenenler’in YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, yıllardır vazgeçmediği siyah tişörtleriyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Gardırobunda tam 1200 siyah tişört bulunduğunu açıklayan ünlü televizyoncu, her birini farklı bir amaçla kullandığını söyledi. Bu alışkanlık karşısında eşi Çağla Ilıcalı’nın verdiği tepki ise anlattıkları arasında öne çıktı.

Acun Ilıcalı’nın siyah tişört tutkusu yıllardır sürüyor

Kariyerine spor muhabiri olarak başlayan Acun Ilıcalı, zamanla televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden biri haline geldi. Yurt dışından hazırladığı özel görüntülerle dikkat çeken Ilıcalı, özellikle Acun Firarda programıyla geniş kitlelere ulaştı.

İlerleyen yıllarda Acunmedya’yı kurarak yapımcılık alanında da adından söz ettiren Ilıcalı, Survivor, O Ses Türkiye ve MasterChef Türkiye gibi programlarla televizyon dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. TV8 ve dijital yayın platformu Exxen de kariyerinin önemli parçaları arasında yer aldı.

Ilıcalı’yı ekran başındaki izleyicilerin gözünde tanınır kılan yalnızca sunduğu programlar değil. Yıllardır tercih ettiği rahat giyim tarzı ve özellikle siyah tişörtleri de onunla özdeşleşmiş durumda. Çekimlerde, ofiste ve günlük hayatında sık sık siyah tişörtlerle görülen Ilıcalı’nın bu alışkanlığının boyutu ise tahmin edilenden çok daha büyük.

Berfu Yenenler’in YouTube kanalına konuk olan Ilıcalı, evindeki siyah tişörtlerin sayısının 1200’e ulaştığını açıkladı.

Her siyah tişörtün ayrı bir kullanım amacı var

Ilıcalı, ilk bakışta birbirinin aynısı gibi görünen tişörtlerini üç ayrı firmaya özel olarak yaptırdığını anlattı. Ancak bu tişörtlerin hepsini aynı amaçla kullanmadığını özellikle vurguladı.

Ünlü televizyoncunun gardırobunda uyurken giydiği tişörtlerden ofiste kullandıklarına, dışarı çıkarken tercih ettiklerinden spor yaparken giydiklerine kadar farklı seçenekler bulunuyor. Kışın maç yaparken giydiği tişörtler bile diğerlerinden ayrılıyor.

Bu nedenle Ilıcalı için siyah tişörtler yalnızca bir giyim tercihi değil, günlük hayatının farklı alanlarına göre şekillenen bir alışkanlık haline gelmiş durumda.

Çağla Ilıcalı 1200 siyah tişörtü salona taşıdı

Acun Ilıcalı’nın siyah tişört tutkusu, eşi Çağla Ilıcalı’nın da dikkatini çekmiş. Ilıcalı’nın anlattığına göre eşi, dolaplarda biriken tişörtlerin sayısına tepki göstererek hepsini salona çıkarmış. Ünlü televizyoncu, eve girdiğinde salonun neredeyse tamamen siyah tişörtlerle kaplandığını görmüş.

Eşinin bu tepkisini esprili bir dille anlatan Ilıcalı, yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Geçen Çağla siyah tişört konusunda bir cinnet getirdi. Çünkü dolaplardaki siyah tişörtlerin toplamı 1200’e ulaşmış. Hanımefendi de şov olsun diye bütün siyah tişörtleri salona koymuş. Bir girdim eve; salon komple siyah tişört.”

Ilıcalı, salondaki tişörtlerin neden birbirinden farklı olduğunu eşine anlatmaya başladığını da belirtti. Her birinin ayrı bir kullanım amacı olduğunu söyleyerek kendisini savunan ünlü televizyoncu, eşini ikna etmek için tişörtleri tek tek açıklamak zorunda kaldığını anlattı.

Ilıcalı, o anları şu sözlerle ifade etti:

“Dedim ki ‘Bak, bunlar birbiriyle aynı değil. Bu maç yaparken, bu kışın maç yaparken, yatarken giydiğim başka, ofiste başka, dışarıda başka...’ diye diye ikna ettim.”

Böylece Acun Ilıcalı’nın yıllardır sürdürdüğü siyah tişört alışkanlığının arkasındaki nedenler de ortaya çıkmış oldu. Gardırobundaki 1200 tişörtü farklı kullanım alanlarına göre ayıran Ilıcalı’nın bu tercihi, eşiyle arasında yaşanan eğlenceli bir anıya da dönüştü.