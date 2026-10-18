İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, zorlu Fulham deplasmanında sahne aldı. Craven Cottage stadyumunda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanarak Hull City'ye bir yara daha verdi.

Büyük umutlarla ve görkemli bir yükselişle Premier Lig vitrinine çıkan Hull City, alınan bu mağlubiyetle birlikte üst üste beşinci maçından da galibiyet yüzü göremeden ayrılmış oldu.

FULHAM İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Karşılaşmada ev sahibi ekibe altın değerindeki üç puanı ve sezonun ilk galibiyetini getiren gol, 33. dakikada tecrübeli kanat oyuncusu Alex Iwobi'nin ayağından geldi.

Mücadelenin son bölümleri ise gergin anlara sahne oldu. Ev sahibi Fulham'da Ryan Sessegnon, maçın 90+4. dakikasında kırmızı kart görerek takımını son anlarda 10 kişi bıraktı, ancak Hull City bu kısa süreli avantajı beraberlik golüne çevirmeyi başaramadı.

SON 3 PUAN 5 EYLÜL'DE

Ligde son olarak 5 Eylül tarihinde 3 puan sevinci yaşayan Hull City'de 43 günlük galibiyet hasreti devam ediyor.

Ligdeki puan tablosu ve gelecek haftanın fikstürü şu şekilde şekillendi:

Alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Hull City 9 puanda kalırken, sezonun ilk galibiyetini elde eden Fulham puanını 5'e yükseltti. Acun Ilıcalı'nın takımı, ligdeki son 5 karşılaşmasında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sahadan koptu.

Premier Lig'de 8. hafta heyecanında Hull City, sahasında Brentford'u konuk ederek kötü gidişata "dur" demeye çalışacak. Fulham ise deplasmanda Coventry City ile karşı karşıya gelecek.