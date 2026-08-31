Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden ve İngiltere Premier Lig ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu.

Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ilıcalı'nın giyim tarzı da dikkatlerden kaçmadı. Rahat ve spor giyim tarzıyla bilinen Ilıcalı'nın programda tercih ettiği ayakkabının fiyatının 17 bin 999 TL olduğu belirtildi.

FİYATI TARTIŞMA YARATTI

Ilıcalı'nın ayakkabısının fiyatının gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar yaklaşık 18 bin liralık fiyatı bir spor ayakkabı için oldukça yüksek bulurken, bazıları ise Ilıcalı'nın ekonomik durumu ve günümüzdeki marka ayakkabı fiyatlarını dikkate alarak rakamı normal karşıladı.

SPOR GİYİMİ İLE BİLİNİYOR

Genellikle tişört, şort ve spor ayakkabı gibi rahat parçaları tercih eden Ilıcalı, bu tarzıyla uzun süredir tanınıyor. Fatih Altaylı'nın programına da benzer bir kombinle katılan Ilıcalı'nın bu kez kıyafetinden çok ayakkabısının fiyatı konuşuldu.

Ilıcalı, televizyon sektöründeki faaliyetlerinin yanı sıra futbol yatırımlarıyla da öne çıkıyor. İngiliz kulübü Hull City'nin sahibi olan iş insanının spor dünyasındaki yatırımları da yakından takip ediliyor.