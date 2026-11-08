İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında lider Arsenal, sahasında ağırladığı Hull City'yi 1-0 mağlup etti. Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, galibiyete hasretini yine bitiremedi.
SON ZAFER 29 AĞUSTOS’TA
Hull City, Premier Lig’deki son galibiyetini 29 Ağustos’ta Coventry City’i 1-0 yenerek aldı. Premier Lig’de sezona rüya gibi bir başlangıç yapan Hull City, son 8 maçında galibiyet yüzü göremedi. Ilıcalı’nın takımı bu süreçte çıktığı 8 maçta, 5 beraberlik alırken 3 de mağlubiyet aldı.
BİR SONRAKİ MAÇ 22 KASIM’DA
Ligde 11 puanla 13. sırada yer alan Hull City, bir sonraki maçını 22 Kasım Pazar günü evinde Brighton’a karşı oynayacak.