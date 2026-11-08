İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında lider Arsenal, sahasında ağırladığı Hull City'yi 1-0 mağlup etti. Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, galibiyete hasretini yine bitiremedi. SON ZAFER 29 AĞUSTOS’TA Hull City, Premier Lig’deki son galibiyetini 29 Ağustos’ta Coventry City’i 1-0 yenerek aldı. Premier Lig’de sezona rüya gibi bir başlangıç yapan Hull City, son 8 maçında galibiyet yüzü göremedi. Ilıcalı’nın takımı bu süreçte çıktığı 8 maçta, 5 beraberlik alırken 3 de mağlubiyet aldı. BİR SONRAKİ MAÇ 22 KASIM’DA Ligde 11 puanla 13. sırada yer alan Hull City, bir sonraki maçını 22 Kasım Pazar günü evinde Brighton’a karşı oynayacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.