Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, birçok konuda kritik açıklamalar yaptı. Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın kulübe borcu olduğunu açıkladı.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

''Bir de şu Acun Ilıcalı'yı söyleyeyim de içim rahatlasın. Bu şey yapmış, naklen yayın yapmış bizim yönetimlerle herhalde. Sizlerle de yaptı mı? Acun Ilıcalı. Exxen. Yapmış olabilir ya, problem değil. Ha yapmış, parayı ödememiş, o zaman parayı niye almadınız? Parayı niye almadınız? 10 milyon, 22 iki milyon, 32 milyon neyse şimdi 10 milyon borç kalmış. Epey uzun zamandır ödemiyor. 15.04.2026 tarihinde ödeyecekmiş. Yine ödememiş. Yarın ödeyeceğini söylemiş. Tamam mı? Exxen ödeyecekmiş. Onun için öderlerse teşekkür ederiz.’’