İngiltere Premier Lig'in 9. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, MKM Stadyumu'nda ligin bir diğer dirençli ekibi Ipswich Town ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya tutuk başlayan ev sahibi, 22. dakikada Florentino'nun kaydettiği şık gole engel olamayınca soyunma odasına 1-0 geride gitti.

İkinci yarıya taraftarının desteğiyle fırtına gibi giren Hull City, baskısının sonucunu peş peşe bulduğu gollerle aldı. 58. dakikada Tim Iroegbunam’ın vuruşuyla skora dengeyi getiren "Kaplanlar", 68. dakikada tecrübeli golcüsü Oliver McBurnie’nin fileleri sarsmasıyla 2-1 öne geçerek galibiyet kapısını araladı. Ancak skoru korumakta zorlanan ev sahibi, 74. dakikada konuk ekipten Julio Enciso’nun golüne engel olamayınca 4 gollü düello 2-2'lik eşitlikle noktalandı.

SON 7 MAÇTA 5 BERABERLİK

Mücadeleden 1 puanla ayrılan Hull City'de galibiyet hasreti can sıkmaya devam ediyor. Premier Lig'de son galibiyet sevincini 29 Ağustos tarihinde yaşayan sarı-siyahlı ekip, o tarihten bu yana sahaya çıktığı 7 lig randevusunda 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Kazanmakta zorlanan ancak kolay da kaybetmeyen İngiliz temsilcisi, 64 güne ulaşan galibiyet hasretinin ardından puanını 11'e yükselterek Ipswich Town ile aynı puanda haftayı kapattı.

SIRADA LONDRA SEFERİ VAR

Haftalardır 3 puana kilitlenen ve beraberlikler zincirini kırmak isteyen Hull City'yi önümüzdeki hafta son derece zorlu bir sınav bekliyor. Acun Ilıcalı'nın ekibi, Premier Lig'in 10. haftasında şampiyonluk yarışının favorilerinden Arsenal'a Emirates Stadyumu'nda konuk olacak.

Hull City karşısında deplasmandan puanla dönen Ipswich Town ise sahasında Bournemouth'u ağırlayarak çıkış arayacak.