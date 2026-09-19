Premier Lig'in 5. haftasında Newcastle United, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi 2-1 mağlup etti. St. James' Park'ta oynanan karşılaşmada Newcastle United, maça fırtına gibi başladı. Henüz 2. dakikada Joe Willock'un golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 6. dakikada Lewis Hall'ın harika vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda Newcastle United, Yoane Wissa ile penaltıdan da yararlanamadı. İkinci yarıda Hull City, oyuna sonradan giren Mohamed-Ali Cho'nun 66. dakikada attığı golle farkı bire indirse de beraberliği sağlayamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 5. hafta sonunda bu sezon ilk yenilgisini alan Hull City 8 puanda kaldı. Newcastle United ise bu galibiyetle rakibiyle puanı eşitledi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.