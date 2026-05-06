İngiltere Championship’te nefesler tutuldu. Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, play-off’larda sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Premier Lig hedefine adım adım yaklaşan Hull City’de tüm gözler bu karşılaşmaya çevrildi.

TEK HEDEF GALİBİYET

8 Mayıs Cuma akşamı MKM Stadium’da oynanacak mücadelede Hull City, Millwall ile karşılaşacak. Sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City play-off ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de hedef büyük, heyecan zirvede. Bu kritik kader maçı Türkiye saatiyle 22.00’de TV8 ekranlarında canlı yayınlanacak.

ÖDÜL LAS VEGAS

Acun Ilıcalı katıldığı bir canlı yayında Premier Lig’e yükselmeleri halinde takıma vereceği hediyeyi de açıkladı. Ilıcalı, "Hull City, Premier Lig’e çıkarsa tüm takımı özel uçakla Las Vegas'a yolluyorum. Onların ödülü o olacak.'' ifadelerini kullandı.