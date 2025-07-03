İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, mali istikrarı sağlayamaması nedeniyle transfer yasağı aldı.

Telegraph'ın haberine göre, Hull'un diğer kulüplere ve yerel tedarikçilere ödeme yapmama nedeniyle bir inceleme altında olduğu ve önümüzdeki üç transfer döneminde ciddi kısıtlamalar olasılığı da dahil olmak üzere yaptırıma maruz kaldığı iddia edildi.

Yasak, Hull'ın EFL'nin izni olmadan yeni oyuncular kaydetmesine izin verilmeyeceği, yalnızca serbest oyuncularla veya herhangi bir ücret içermeyen imzalarla sözleşme imzalamalarına izin verileceği anlamına geliyor.

Haberin detaylarında Hull City'nin uzun vadeli mali durumları hakkında EFL ile görüşmelerde bulunduğu ve bu ay daha fazla eylem içinde olacağı ifade edildi. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın kulübü üç yıl önce devraldığından beri kulübe büyük miktarda para aktardığı, nakit akışı ve çeşitli finansal sorunlar konusunda alarm zillerinin çaldığı da aktarıldı.

YASAK BOYUT DEĞİŞTİREBİLİR

Hull City'nin belirli finansal bilgileri iletmek için baskı altında olduğu ve EFL'nin gelecek sezonlar için fonlamadan memnun kalana kadar herhangi bir transfer anlaşmasını veto edebileceği ifade edildi.

Gelen transfer yasağı veya kulübün sıkı bir iş planı altına alınması dahil olmak üzere bir dizi yaptırım içerebilecek. Hull City ayrıca geç ödemeler için 30 günlük kuralı aşarsa, Sheffield Wednesday'e uygulanan üç pencereli transfer kısıtlamasına da tabi tutulabilecek.

Acun Ilıcalı, bu hafta başında bir taraftar forumunda taraftarlara şunları söyledi: "Finansal sorunlarımız yok. Çok fazla para harcadığımız doğru. Bazen küçük teknik sorunlar yaşayabilirsiniz."