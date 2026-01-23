İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç adliyeye sevk edildi.

Yontunç'tan Adli Tıp Kurumu'nda örnek alındı. 

AYRINTILAR GELİYOR..