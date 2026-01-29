İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik olarak yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
ESAT YONTUNÇ’UN TEST SONUCU AÇIKLANDI
Soruşturma kapsamında Esat Yontunç’a uygulanan uyuşturucu testinin sonucu netleşti. Yapılan incelemelerde Yontunç’un testinin negatif çıktığı öğrenildi.
Öte yandan, hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Esat Yontunç, kamuoyuna şu sözlerle seslenmişti:
“Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim.”