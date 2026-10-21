Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Esat Yontunç ve eşi Hande Gülşen Yontunç, bu kez özel hayatlarıyla gündeme geldi. Ağustos 2017’de yaklaşık 200 davetlinin katıldığı bir törenle evlenen çiftin evliliklerinde kriz yaşadığı ve boşanma aşamasına geldiği iddia edildi.

EVLERİNİ AYIRDIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Acun Ilıcalı’nın uzun yıllardır birlikte çalıştığı Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç ile influencer ve tasarımcı eşi Hande Gülşen Yontunç’un evliliğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; uzun süre flört ettikten sonra Ağustos 2017’de Göcek’te dünyaevine giren çiftin, evliliklerini sonlandırmanın eşiğinde olduğu öne sürüldü. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı görkemli düğünle evlenen ikilinin evlerini ayırdığı ve boşanma sürecine doğru ilerlediği iddia edildi.

BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDİYORLAR

Çiftin bir süredir birlikte sosyal medya paylaşımı yapmaması da dikkat çekti. Buna karşın Esat Yontunç ve Hande Gülşen Yontunç’un sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi sürdürdüğü ve eski fotoğraflarını hesaplarından kaldırmadığı belirtildi.

İddialara göre çiftin arasındaki sorunun ne olduğu ise henüz bilinmiyor. Esat Yontunç ve Hande Gülşen Yontunç cephesinden konuya ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

2019'DA OĞULLARI DÜNYAYA GELMİŞTİ

2017 yılında dünyaevine giren çift, 2019’da oğulları Esathan’ın doğumuyla anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Dokuz yıllık evliliklerini sonlandıracakları yönündeki iddiayla gündeme gelen Esat Yontunç ve Hande Gülşen Yontunç’tan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.