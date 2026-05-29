Chelsea Maçındaki Tribün Olayları Mercek Altında

Hull City’nin kendi evinde Chelsea’ye 4-0 mağlup olduğu FA Kupası mücadelesine, sahadaki skordan ziyade tribünlerden yükselen ayrımcı tezahüratlar damga vurmuştu. Şampiyonluk hedefine ulaşarak adını Premier Lig’e yazdıran kulüp, aylar önce yaşanan bu tribün krizinin hukuki faturasıyla karşılaştı.

MKM Stadı’nda oynanan karşılaşmanın henüz ilk yarısı tamamlanmadan, tribünlerdeki çirkin tezahüratlar üzerine stadyum anons sistemi devreye sokulmuş ve taraftarlara peş peşe uyarılar yapılmıştı. Güvenlik kameralarının anlık olarak takibe alındığı statta, ayrımcı söylemlerde bulunduğu şüphesiyle 4 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Federasyon İddianamesi: "Kulüp Tezahüratları Engelleyemedi"

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan resmi iddianamede, Hull City yönetimine yönelik ağır ithamlar yer alıyor. İddianame metninde; kulübün, kendi taraftarlarının (yahut taraftar maskesi altında hareket eden kişilerin) cinsel yönelimi hedef alan, açık veya gizli imalar barındıran; uygunsuz, saldırgan, ahlaka aykırı, hakaret dolu ve küfürlü davranışlarını önlemede yetersiz kaldığı net bir dille belirtildi.

"Futbolumuzun Yüz Karası"

Yaşanan bu skandala en sert tepki, Chelsea’nin resmi LGBTİ+ taraftar oluşumu olan Chelsea Pride cephesinden geldi. Maçın ardından yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"MKM Stadı'nda taraftarlarımız bir kez daha homofobik saldırıların ve tezahüratların hedefi oldu. Bu kabul edilemez durumu lanetliyoruz. Hull City kulübünün statta uyarı anonsları yaptığını, kameralarla inceleme başlattığını ve gözaltı işlemlerinin uygulandığını biliyoruz. Atılan bu adımlar, sorumluların hesap vermesi ve yaptırımların uygulanması açısından elbette değerlidir. Fakat açıkça ifade etmek gerekir ki; 2026 yılına geldiğimiz şu günlerde bu ilkel tezahüratların statlarda yankılanıyor olması, futbolumuz adına tam anlamıyla bir yüz karasıdır."