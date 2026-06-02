İngiltere Premier League'e yükselen Hull City'nin başkanı ve sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni sezon öncesi hedeflerini açıkladı. BeIN Sports’a konuk olan Ilıcalı, "Oli McBurnie takımda kalacak. Ben ona söyledim, 'Bu takımı sen taşıyacaksın, sana inanıyorum' dedim. Adam daha ne yapsın? Kendisi öyle bulabileceğiniz forvetlerden değil, kendisi %100 kalacak. Mohamed Belloumi var, olağanüstü bir çocuk ve büyük bir yetenek. Takımda ciddi sayıda oyuncu kalacak ama 8-10 tane oyuncu alacağız." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG BİRAZ BÜTÇELİ

Türkiye'den transfer yapmayı düşünmediklerini belirten Acun Ilıcalı, "Daha yeni yeni transfer işlerini olgunlaştırıyoruz. Süper Lig biraz yüksek bütçeli. Bundan 5 yıl önce Türkiye'de maaş ortalaması 1.5 milyon Euro'ydu. Şu an 3.5 - 4 milyon Euro civarında. Bizim oradan oyuncu almamız çok kolay değil. Yerli futbolcular da iyi kazanıyorlar, Allah daha çok versin ama bir İngiliz ile Fransız'ı gözümüz kapalı alsak birbirine denk çıkarlar. Fransa, Belçika ve Güney Amerika daha cazip marketler. Ben oyuncu keşfetmeyi çok seviyorum. Mohamed Belloumi'yi biz keşfettik, Lewis-Potter bizden gitti. Ben oyuncu keşfederek tatmin olan birisiyim. Hull City'nin genel yapısı daha potansiyelli yıldız adaylarının olduğu ama bazı ağabeylerin tecrübe kattığı bir takım hayal ediyorum." dedi

HEDEFİMİZ İLK 10'DU

Premier Lig’e yükselme hedeflerinin sene başında ciddileştiğini belirterek, "Asıl hedefimiz ilk 10, hayal ilk 6'ydı. Ocak ayında Premier Lig hayali kurmaya başladık. 15 hafta boyunca ilk 6'da gezmiştik. Takımın yemekhanesinde 1 Ocak itibarıyla play-off'a gitme konuşmaları başlamıştı. Her takım bir yerlerde takılıyor." ifadelerini kullandı.

"MAHKEMEYE GİDECEKTİK"

Casusluk sebebiyle Southampton'un final biletini kaybetmesine değinen Ilıcalı, "Maça 3 gün kala rakip değişti, biz 10 gün diğerine çalışmıştık. Maça hükmen mağlubiyet kararı veremediler. Casusluk olayı iptal gerektirmiyor. Benim finaldeki rakibim turnuvadan atılıyorsa benim mantıken çıkmam gerekmiyor mu? Ama ortada bir final var ve bunu oynatmaları lazım... Mağdur olan bir tek bizdik. Aksi bir durum olsa mahkeme hakkımızı kullanacaktık. Allah yardım etmiş, o konular da kapandı." dedi.