İngiltere Championship'te Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City son haftada kader maçına çıktı.
Küme düşme riski ile burun buruna son hafta maçında Portsmouth maçına çıkan Hull City zor da olsa lige tutundu.
Küme düşme hattında son haftaya giren Hull City, Portsmouth deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü ve gol averajıyla ligde kalmayı başardı.
Portsmouth ile berabere kalan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, gelecek sezon yoluna Championship de sürdürmeye devam edecek.
Kümede kalmalarının ardından Acun Ilıcalı ve yönetim kurulu tribünde büyük bir sevinç yaşarken aynı puanda -24 averajı olan Luton Town küme düştü.
🔸 21. Hull City: 49 puan, -10 averaj
🔸 22. Luton Town: 49 puan, -24 averaj