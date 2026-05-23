Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Premier Lig'e bir adım uzakta.

Middlesbrough ile play-off finaline çıkacak Hull City, maç önünde tatsız bir olay yaşadı. Sky Sports'un haberine göre Hull City-Middlesbrough maçı öncesinde Hull City takım otobüsünün camı kırıldı.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda, Premier Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı karşılaşma öncesinde stada hareket için hazır bekleyen otobüse, rakip takım taraftarının saldırdığı aktarıldı. Olayda futbolcular ve teknik heyetten yaralı kimsenin bulunmadığı da haberin detaylarında yer aldı.

Yarı finalde Southampton, yarı finalde Boro'yu yense de casusluk skandalı ile Spygate duruşmasının ardından play-off'tan elenmiş ve finalin adı Hull City-Middlesbrough olmuştu.