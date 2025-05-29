Kayserispor’da göreve geldikten sonra ligin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bosna Hersek asıllı Hırvat Teknik adam Sergej Jakirovic, İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City ile prensipte anlaştı.

Sergej Jakirovic’in Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile yıllık 2 milyon paund karşılığında anlaştığı ileri sürüldü.

Jakirovic’in ligin son haftasında oynanacak olan Samsunspor maçının ardından Kayserispor camiasına veda edeceği öğrenildi. 48 yaşındaki teknik adam Kayserispor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakalamış ve sarı-kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli rol üstlenmişti.