İngiltere Championship'in 45. haftasında Charlton ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 1-1 tamamlanan müsabakayı Hull City 2-1 kaybetti. Peş peşe aldığı olumsuz sonuçların ardından Hull City, ligin bitimine 1 hafta kala maç fazlasıyla play-off hatının dışına geriledi.
SON HAFTAYI BEKLEYECEK
Charlton deplasmanındaki yenilginin ardından yedinci sıraya düşen Hull City, Wrexham'ın bu hafta Coventy City deplasmanından puanla dönmesi halinde play-off'a kalabilmek için son haftada kazanıp rakibinin kaybını bekleyecek.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geçen sene son hafta rakibinin puan kaybetmesi ile lige tutunmuştu.