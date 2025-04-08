Fenerbahçe, Trabzonspor maçını kaybetse sezonu kapatıyordu. Kazandı, G.Saray ile puan farkını üçe indirdi, fikstür avantajı ile şampiyonluk için iddialı konuma geldi. Sarı-lacivertliler bu kadar kritik bir galibiyet aldı. Peki, bu zaferin perde arkasında ne var? Her şey Türkiye Kupası’nda G.Saray’a kaybedilen o gece başladı.

SORUN YIPRANMIŞLIK

Türkiye Kupası’ndan elenmek, üç maçta da G.Saray’ı yenememek, camiayı üzdü. Ancak Teknik Direktör Jose Mourinho ile Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın üzülmeye vakti yoktu. İkili gece yarısı yemekte bir araya geldi. Ilıcalı, “Takımdaki sorun ne?” diye sordu. Mourinho da takımdaki yıpranmışlığı anlattı.

KIYAMET KOPARDI

Peki çözüm ne? Mourinho, yoğun maç trafiğinde yorulan Talisca ve En Nesyri başta olmak üzere Kostic, İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Yusuf ve Oğuz’u takımdan keseceğini söyledi. Talisca ve En Nesyri yedek kalır, sezonun flaş oyuncusu Oğuz da oynamaz ve F.Bahçe Trabzonspor’a karşı maçı kaybederse kıyamet kopardı.

O SÖZ GÜÇ VERDİ

Asbaşkan Acun Ilıcalı, “Ne gerekiyorsa yap hocam. Başkan Ali Koç ve ben sonuna kadar arkandayız. Tüm eleştirileri göğüsleriz” dedi. Mourinho da Ilıcalı’nın bu sözlerinden güç aldı. Takıma neşter vurdu. 3’lüden 4’lü savunmaya geçti. Sonuçta F.Bahçe, geri dönerek, sezonun en kritik galibiyetini aldı.