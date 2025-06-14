Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz 10 yıl süren bir beraberliğin ardından 2003 yılında nikâh masasına oturdu. Bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kız çocukları dünyaya gelen çift 2016 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Evlilikleri son bulmuş olsa da Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz kızlarının özel günlerinde bir araya gelmeye devam ediyor. Önceki gün de küçük kızları Yasemin'in mezuniyet töreninde bir aradaydılar.

Ailenin büyük kızları Leyla, Ilıcalı'nın ilk evliliğinden olan Banu ve Şeyma Subaşı ile olan ilişkisinden dünyaya gelen en küçük kızı Melisa da Yasemin’i yalnız bırakmadı.

Zeynep Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı kareler kısa sürede gündem oldu.

Yasemin'in görenler "Annesine benziyor", "Çok değişmiş", "Ne kadar zarif bir kız olmuş" gibi yorumunda bulundu.