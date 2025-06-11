Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktörlük görevine, Kayserispor'dan ayrılan Sergej Jakirovic getirildi.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Bosna Hersekli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
Sergej Jakirovic'in geride kalan sezonun ortasında başına geçtiği Kayserispor, Süper Lig'i 45 puanla 13. sırada tamamladı.
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geride kalan sezonda averajla ligde kalmıştı.