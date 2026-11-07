Ekranların sevilen yarışması Survivor için beklenen geri sayım resmen başladı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor 2027 sezonu öncesi Acun Ilıcalı, merakla beklenen yarışmacı kadrosunu ilk kez açıkladı. Kadroda sosyal medya fenomenlerinin ağırlığı dikkat çekerken, yarışmacılardan birinin yüzündeki sargılar sosyal gündem oldu. İki efsane şampiyonun kaptanlık düellosu ve dudak uçuklatan 10 milyon TL'lik büyük ödül ise yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

YÜZÜNDE SARGILARLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla birlikte Survivor 2027 yarışmacıları ilk kez izleyici karşısına çıktı. Alışılagelmiş televizyon simalarından ziyade dijital dünyanın popüler isimlerinin yer aldığı kadroda, en çok konuşulan detay ise bir yarışmacının görüntüsü oldu. Yüzünde yeni bir estetik operasyon geçirdiği anlaşılan sargılarla kamera karşısına geçen yarışmacı, tanıtım videosunun en gizemli ve çok konuşulan detayı haline geldi.

TURABİ VE OGEDAY SAHAYA İNİYOR

Yeni sezon sadece taze yarışmacılarıyla değil, parkurların kaderini belirleyecek kaptanlarıyla da tansiyonu zirveye taşıyacak. Survivor tarihine adını altın harflerle yazdıran 2014 ve 2015 şampiyonu Turabi Çamkıran ile 2017 ve 2024 All Star şampiyonu Ogeday Girişken, 2027 sezonunda karşı karşıya geliyor. İki dev isim, kurulacak iki ayrı takımın başında kaptan olarak taktiksel bir savaş yürütecek.

SURVİVOR’IN FORMATI 21 YIL SONRA DEĞİŞİYOR

Survivor 2027, ezber bozan yepyeni bir sistemle ekrana gelecek. Ada şartlarında mücadele edecek toplam 20 yeni yarışmacı, 10'ar kişilik iki gruba ayrılarak Turabi ve Ogeday'ın liderliğinde yarışacak. Kaptanların doğrudan ödül için yarışmayacağı yeni düzende, takımlardaki yarışmacılar tam 10 milyon TL'lik rekor büyük ödülün sahibi olabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Merakla beklenen Survivor 2027, 1 Ocak 2027 tarihinde ilk bölümüyle start alacak.