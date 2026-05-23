Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ve Middlesbrough, Wembley Stadyumu'nda oynanan Championship play-off finalinde karşı karşıya geldi. Maçta 90 dakika golsüz geçilirken, 8 dakika uzatma işaret edildi. Hull City'nin yıldızı Oli McBurnie, 90+5'te sahneye çıkarak takımını Premier Lig'e taşıyan golü attı.

YAKLAŞIK 300 MİLYON EURO GELİR

Acun Ilıcalı, hayalini gerçekleştirmenin yanı sıra Premier Lig'e yükseldikleri için inanılmaz bir para ödülünün de sahibi olacak. 9 yıl sonra yeniden bu seviyeye yükselen takım için yaklaşık 300 milyon euro ödeme yapılacak.

"7-8 DUYGUYU AYNI ANDA YAŞIYORUM"

Tarihi maç öncesinde basına konuşan Ilıcalı, heyecanını şu sözlerle ifade etti:

"Çok gururluyum. Çok mutluyum. Aynı zamanda endişeliyim. 7-8 duyguyu aynı anda yaşıyorum ama genel olarak çok mutluyum. Takım olarak da o durumdayız şu anda. Hocamız, oyuncularımız, hepsi son derece gururlu. Bir mucizeyi gerçekleştirmek üzereyiz."