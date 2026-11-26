Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de, yaz transfer döneminde Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Robinio Vaz için erken ayrılık gündemde. İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; Hull City, 19 yaşındaki Fransız santrforun sözleşmesini ara transfer döneminde feshetmeyi ve oyuncuyu Roma'ya geri göndermeyi düşünüyor. ROMA'NIN DA PLANLARINDA YOK Haberde, Vaz'ın Roma'nın da planları arasında bulunmadığı belirtildi. Hull City'nin sözleşmeyi feshetmesi durumunda genç futbolcunun başka bir takıma kiralanacağı kaydedildi. Hull City, Vaz'ı 2 milyon euro kiralama bedeli ve 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı. Fransız oyuncu, Hull City formasıyla yedi maçta toplam 200 dakika süre buldu ve skor katkısı sağlayamadı.

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