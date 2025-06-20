Pandemi döneminde YouTube'da yayınlanan 'Konuşanlar' isimli programı ile dikkat çeken Hasan Can Kaya, devam eden süreçte iş insanı ve yapımcı Acun Ilıcalı ile anlaşmış ve Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformuna transfer olmuştu.



Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, yıllardır Konuşanlar programına aynı platformda devam eden Kaya, Exxen ile yolları ayırma kararı aldı.

ILICALI'YA KÖTÜ HABER ÜSTÜNE KÖTÜ HABER



Geçtiğimiz günlerde yönetim içerisinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki As Başkanlık görevinden istifa eden Ilıcalı, kısa süre sonra platformunun en iddialı 2 yapımını da kaybetti.



Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı 'Gibi' dizisinin ardından Exxen’in en çok izlenen ve Türkiye’nin en çok konuşulan projelerinden biri olan Konuşanlar'ın da platforma veda etme kararı alması sektör içinde geniş bir yankı uyandırdı.

EXXEN'DEN NE KADAR KAZANDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI



Gelen bilgilere göre, Hasan Can Kaya’ya bu süreçte birçok platformdan teklif geldiği, ancak henüz yeni sezona ilişkin resmi bir imza atmadığı öğrenildi.



Kaya'nın Exxen platformundan ne kadar ücret aldığı kesin olarak bilinmese de, ünlü komedyen geçtiğimiz yıl yaptığı röportajında yıllık 30 milyon lira vergi ödediğini belirtmişti. Vergi uzmanları, söz konusu açıklamaya göre Kaya'nın yıllık kazancının 2024 yılı için 70 ila 80 milyon TL arasında olduğunu açıklamıştı.