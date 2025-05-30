İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak adına teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirmeye hazırlanıyor. Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile yıllık 2 milyon Paund karşılığında prensipte anlaştı.

HULL CITY İLE ANLAŞMA

Hull City, teknik direktör arayışında Kayserispor'un başında başarılı bir performans sergileyen Bosnalı teknik adam Sergej Jakirovic ile görüşmelere başladıktan kısa süre içerisinde anlaşmaya vardı.

KAYSERİSPOR'DAN SERT KARŞILIK

Konuya ilişkin Kayserispor cephesinden ser bir bir açıklama geldi. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Jakirovic ile ilgili çıkan haberleri doğrularken sert bir çıkışta bulundu. Açıkalın, Acun Ilıcalı'yı eleştirerek, "Sergej Jakirovic, zor günde gelip başarılı oldu. Devam etmek isterse kapımız açık. Gitmek istiyorsa da bize teşekkür edip uğurlamak düşer. Acun Ilıcalı’nın lig devam ederken sözleşmesi bulunan bir teknik adama teklif sunmasını da spor kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

1 YIL KONTRAT UZATMIŞLARDI

Açıkalın daha önce de tecrübeli kaleci ile ilgili yaptığı sezon sonu açıklamasında şunları söylemişti;

''Süper Lig'de kalmamızla birlikte Sergej Jakirovic'in sözleşmesi 1 yıl daha uzadı. Jakirovic ile devam edeceğiz. Hocamız ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz.''