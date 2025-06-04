Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Ekol TV’de yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ekim ayında gerçekleştirdiği görüşmede Süper Lig'le ilgili sitemlerini dile getirdiğini, ancak şimdi Erdoğan’a hak verdiğini belirtti.

'ÖYLE BİR TAKIM KURUN Kİ...'

Ilıcalı, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ligle ilgili sitem etmiştim. Bana, ‘Öyle bir takım kuracaksınız ki, gerekiyorsa onu da yeneceksiniz’ dedi. Şimdi sonuna kadar hak veriyorum. Fenerbahçe ekonomik olarak iyi bir noktada. Bu sene kadroyu daha da yukarı taşıyacağız” dedi.

Geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığıyla sonuçlandığını ifade eden Ilıcalı, şampiyon olamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını vurguladı.

Yabancı hakem taleplerine değinen Ilıcalı, “Türk hakemlerinin önünün kapanacağını düşündü federasyon. Biz yabancı hakem istediğimizde garip suçlamalarla karşılaştık. Sezon boyunca adalet istedik, ama bunu dedikçe saldırıya uğradık. Aynı noktadayız” diye konuştu.

'BİR YAPI OLDUĞUNA İNANIYORUM'

Ilıcalı, futbolda bir “yapı” olduğuna inandığını, ancak yabancı hakemlerin gelmesiyle tartışmaların azaldığını belirtti. “Yabancı VAR geldikten sonra ofsaytımsılar ortadan kalktı. Ligin ikinci yarısında bariz bir fark oluştu” diyen Ilıcalı, Fenerbahçe’nin yeni sezonda daha güçlü bir kadroyla sahada olacağını vurguladı.