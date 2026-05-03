Türkiye’de de “Big Brother”dan “Fear Factor”a, “Var mısın Yok musun”dan “Benzemez Kimse Sana”ya kadar pek çok formatı hayata geçiren Endemol Shine’ın iflasının ardından markası da icradan satılıyor.

İCRA DAİRESİ SATIŞA ÇIKARDI

Pek çok diziyi de hayata geçiren ancak 2017 yılında finansal sıkıntıya düşen, Arjantin ve Kuzey Afrika operasyonlarını kapattıktan sonra Türkiye'deki iştiraki için de iflas başvurusunda bulunan şirketin markası Ankara 8. Genel İcra Dairesi tarafından 5 milyon TL’ye satışa çıkarıldı.

ACUN’A BAŞARI GETİRMİŞTİ

Endemol Shine Group formatları, Acun Ilıcalı ile Türkiye’ye getirildi ve milyonlar tarafından izlenerek büyük başarı kazandı. Kendi formatlarını geliştirerek bunları lisanslayarak gelir elde eden ve her ülkede yerel yapımcılarla çalışan Endemol Shine, Türkiye’de de Acun Ilıcalı’nın medyada yükselişinin ana faktörlerinden biri olmuştu. Acun Ilıcalı, Endemol Shine’ın global formatlarını, dramatik anlatımlar ve yarışmacı hikayeleri ile renklendirerek yerelleştirdi ve önemli bir izlenme oranı yakaladı.

DİZİLER SONUNU HAZIRLADI

Ancak Acun Ilıcalı’ya büyük başarı getiren bu süreç, Endemol Shine için çok olumlu ilerlemedi.

Şirket ciddi borç yükü nedeniyle özellikle çektiği dizilerde oyunculara borçlarını ödeyememesiyle gündeme geldi.

Tüm dünyada yaşanan finansal sıkıntılar sonrası 2020’de şirket Banijay Group tarafından satın alındı. Endemol Shine’ın en değerli varlığı format kütüphanesiydi. Tüm formatlar birleşme ile Banijay’e geçti. Lisans anlaşmalarına ise aynen devam edildi.

Haber Hürriyeti'nden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Banijay, Endemol Shine’ı aldıktan sonra dünyanın en büyük içerik üreticilerinden biri haline geldi ve yüzlerce formatı tek çatı altında topladı.

Ancak Türkiye’de süreç sonuçlanmadı.

Ankara 8. Genel İcra İdaresi’nin verdiği ilana göre borçtan dolayı Endemol Shine markası 5 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İlanda şöyle denildi:

İHALE 2 HAZİRAN DA

1 Adet, 2016 11749 tescil numaralı "Endemol Shine Turkey" Markası, Marka Nice Anlaşması hükümleri çerçevesinde oluşturulan Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına göre 41. Sınıf kapsamında tescillidir. Açık artırma için Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:26”