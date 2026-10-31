Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında MKM Stadyumu'nda Ipswich Town'u ağırladı. Dört golün atıldığı karşılaşma 2-2 sona erdi ve Hull City'nin ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Ipswich Town, 22. dakikada Florentino'nun golüyle öne geçti. Hull City, ikinci yarıda 58. dakikada Tim Iroegbunam ile eşitliği sağladı, 68. dakikada Oliver McBurnie'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Konuk ekip, 74. dakikada Julio Ensico'nun attığı golle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde skor değişmedi.

İKİ TAKIM DA 11 PUANDA

Son 7 lig maçında 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Hull City, bu sonuçla 11 puana ulaştı. Ipswich Town da puanını 11'e yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. Ipswich Town ise Bournemouth'u konuk edecek.