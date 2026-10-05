İngiltere Premier Lig'de bu sezon mücadele eden ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'de ilk 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan topladı.

Ligin ilk haftalarında dikkat çeken bir performans sergileyen Hull City'nin kalecisi Tzolakis, milli takım formasıyla da dikkat çekti.

Uluslar A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Yunanistan Milli Takımı, Sırbistan ve Almanya deplasmanlarından galibiyetle ayrılırken, Hollanda ve evinde oynadığı Almanya maçından beraberlikle döndü.

Tzolakis, Almanya ile oynanan iki maçta da kalesini gole kapattı. Deneyimli kaleci, bu sezon kulüp ve milli takımda çıktığı 9 maçta beşinci kez kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.

ÖVGÜ DOLU PAYLAŞIM

BBC, Tzolakis'in performansına dikkat çekti. Deneyimli kalecinin "yenilmez" olduğu vurgulanan paylaşımda, "Konstantinos Tzolakis, kulüp ve milli takımda yenilmezi zor bir rakip olduğunu kanıtlıyor." ifadesi kullanıldı.

Hull City'nin kalecisi Tzolakis, bu yaz transfer olduğu kulübün sahibi Acun Ilıcalı tarafından övgüyle anılmıştı. Tzolakis'in kendisi için özel olduğunu belirten Ilıcalı, "Açıkçası Tzolakis benim için özel bir oyuncu. Kendisini nereden hatırlıyorum diyorsanız, maalesef Fenerbahçe'ye karşı 3 penaltı kurtarmıştı UEFA Konferans Ligi'nde. Acı vermişti bana. Ben de kafaya taktım o günden beri, takip de ediyorum. Erbil Bozkurt var, bizim kaleci antrenörümüz. Çok inanırım, güvenirim. 3 isim verdi. Biri İspanya'daydı, biri Tzolakis'ti, biri de Almandı. Ben Tzolakis dedim, iyi ki de demişim." şeklinde konuştu.

Futbola Yunanistan'da Platanias'ta başlayan Tzolakis, daha sonra Olympiakos'a transfer oldu. Uzun yıllar Olympiakos forması giyen kaleci, yaz aylarında takımdan ayrıldı. 23 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.