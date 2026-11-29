Premier Lig'in 12. haftasında Hull City, Crystal Palace deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Selhurst Park'taki karşılaşmada üç farklı üstünlük kuran konuk ekip, son dakikalarda yediği iki gole rağmen üç puanın sahibi oldu.

Hull City, 38. dakikada McBurnie'nin golüyle öne geçti. Sorba Thomas 48. dakikada farkı ikiye çıkarırken Slater, 80. dakikada skoru 3-0 yaptı.

Crystal Palace'ta Jorgen Strand Larsen, 90 ve 90+5. dakikalarda fileleri havalandırdı. Bu goller ev sahibinin puan almasına yetmedi. Ligde art arda ikinci maçını kazanan Hull City, puanını 17'ye yükseltti. Crystal Palace ise 7 puanda kaldı ve haftayı son sırada kapattı.