İngiltere Premier Lig ekibi Hull City'de korkutan bir kaza yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübün genç orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath, antrenman tesislerinin yakınında aracının kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç ters dönerken, 23 yaşındaki Fransız futbolcu şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Gourna-Douath'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. AYNI YOLDA İKİNCİ KAZA Hull City tesislerine giden yolda yaşanan bu kaza, kısa süre önce aynı güzergahta meydana gelen bir başka kazayı hatırlattı. 11 Eylül 2026'da takımın bir diğer oyuncusu Sorba Thomas da aynı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, aracı ters takla atmıştı. Gourna-Douath'ın kazasının nasıl gerçekleştiği henüz açıklanmazken, yaşanan olaylar Hull City taraftarları arasında endişe yarattı.

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