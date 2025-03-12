Süper Lig'de kızışan zirve rekabetinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanı Acun Ilıcalı, futbol gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Katıldığı TV100 yayınında Ersin Düzen'in sorularını yanıtlayan Ilıcalı, bir süredir iktidara yakın basın organları üzerinden kendisine yöneltilen "İBB ile 400 milyon liralık iş yaptı" iddiasına da yanıt verdi.

'İMAMOĞLU İLE HAYATIMDA 1 DAKİKA OTURUP KONUŞMUŞLUĞUM YOK'



Ilıcalı, kendisine ait olduğu öne sürülen Londra merkezli 'Creative Media' isimli şirketin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya AŞ ile 400 milyon liraya yakın ihale gerçekleştirdiği iddialarını net bir dille yalanladı.



İddialara tepki gösteren Ilıcalı, "Sayın İmamoğlu ile ticari ilişkim varmış. Sayın İmamoğlu ile hayatımda 1 dakika oturup konuşmuşluğum yok. Ak Parti'ye oy verdiğimi açıkladım diye yıllarca bana taş attınız. Sordular ve Ak Parti'ye oy verdiğimi söyledim. Şimdi İmamoğlu ile ilişkim olduğu iddia ediliyor. 1 dakika oturmuşluğumuz yok. Her gün iftira. Yönetici olduğum günden beri sürekli bana iftira atılıyor." ifadelerini kullandı.