Televizyon yapımcısı ve iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geçtiğimiz sezon play-offlardan Premier Lig'e yükselen son takım olmayı başarmış ve yayın havuzundan 300 milyon euroya yakın gelir elde etmeye hak kazanmıştı.



Dünyanın en prestijli futbol ligindeki ilk karşılaşmasına cumartesi günü Manchester United karşısında çıkacak olan Hull City'de taraftarlar, sezon öncesi geçirilen transfer dönemi nedeniyle ikiye bölünmüş durumda.





AÇIK ARA FARKLA SONUNDA SIRADA



Kulübün kasasına girecek olan devasa gelire rağmen, aylardır son derece mütevazı transferlere yönelen Hull City'nin kadrosunun toplam değeri, ligde mücadele eden diğer takımların belirgin şekilde altında kalmış durumda.



Öyle ki 20 takımın bulunduğu Premier Lig'de Hull City'nin ardından en düşük takım değerine sahip olan Coventry City'nin kadrosunun toplam değeri 265,35 milyon Euro olarak belirlenirken, Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ise 130,3 milyon Euro takım değeri ile bu alanda açık ara farkla sonuncu sırada yer alıyor.





CİMRİ Mİ AKILLI MI?



Ilıcalı'nın uyguladığı strateji, Premier Lig gibi rekabetçi bir yapı için 'yetersiz' görülerek eleştirilirken, bazı taraflar ise bu duruma destek veriyor.



Veteran oyuncuların yerine 'scouting' transferlere yönelen Hull City, böylece maaş bütçesini de oldukça sınırlı tutmakta. Bu durum olası bir Premier Lig'den düşme halinde kulübün daha düşük gelirler ile yüksek maaşları idare etmekte güçlük yaşamasının da önüne geçmiş olacak.



Buna karşın bazı taraftarlar ise Ilıcalı'nın daha cesur olması gerektiğini savunarak, devasa bütçeden takıma yıldız transferler yapılması gerektiğini belirtmekte. Ilıcalı'yı gereğinden fazla 'cimri' olmakla suçlayan taraftarlar, Premier Lig tecrübesi olmayan ve 'yıldız' statüsünde sayılmayan oyuncular ile mevcut lig yapısında rekabet edemeyeceklerini öne sürerek Ilıcalı'ya transfer penceresi kapanmadan önce 'harekete geç' çağrısında bulunuyor.





