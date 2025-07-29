Meksikalı medya devi Ricardo Salinas Pliego’nun dolandırıldığı ortaya çıktı. Bodrum’da Acun Ilıcalı ile tatil yapan Pliego, 2021’de Bitcoin yatırımı için 400 milyon dolarlık kredi arayışına girdi. İş insanına “Astor Capital Fund” isimli, ABD’nin köklü ailelerinden ‘Astor’ların adını taşıyan fon önerildi. Kendisini “Thomas Astor Mellon” olarak tanıtan biriyle lüks yattan görüntülü konuştu.

APTAL GİBİ HİSSETTİM



Meksikalı iş insanı, “Gregory Mitchell” adını kullanan bir başka dolandırıcıyla yapılan pazarlık sonrası ‘Astor’ların görkemli aslan mührünü taşıyan sahte anlaşmaya imza attı. 3 yıl sonra dolandırıldığını anladı. 400 milyon dolarlık hisseleri satılmıştı. Konuştuğu kişlerin dolandırıcılıktan sabıkalı olduğu belirlendi. Parasının peşine düşen Pliego “Kendimi tam bir aptal gibi hissediyorum” dedi.