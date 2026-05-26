Acun Ilıcalı'nın 2022 yılında satın aldığı İngiliz takımı Hull City, geçtiğimiz hafta Wembley Stadyumu'nda oynanan Championship play-off finalinde Middlesbrough karşısında bulduğu son dakika golü ile Premier Lig bileti aldı.



Gelecek yıl dünyanın en büyük futbol liginde mücadele etmeye hak kazanan Hull City, aynı zamanda yayın geliri ve sponsorluk anlaşmaları ile 300 milyon euronun üzerinde bir gelir elde edecek. Galibiyetin ardından Acun Ilıcalı tribünlerde büyük bir mutluluk yaşarken, Hull City'nin zaferi Beşiktaş'ın teknik direktörlük arayışlarında da değişikliğe neden oldu.





JAKİROVİC İHTİMALİ SONA ERDİ



Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş Sportif Direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen'in Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic ile ileri düzey görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenilirken, Premier Lig'e yükselen Hull City'nin Jakirovic ile yola devam edecek olması nedeniyle Beşiktaş'ta yeni bir teknik direktör arayışı için çalışmalara hız verildi.







Türkiye'de daha önce Kayserispor'u çalıştıran Bosna-Hersek vatandaşı Sergej Jakirovic, yakaladığı başarılı performans grafiği ile spor kamuoyunun dikkatini çekmişti.